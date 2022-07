Fuoriuscita gas da lavori sottostrada, intervengono Vvf

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Questa mattina i Vigili del fuoco sono stati allertati per un forte odore di gas proveniente da uno scavo in via Lineo. Giunti sul posto i pompieri hanno optato per la chiusura del traffico veicolare, dato il notevole quantitativo di gas presente nell'area. E' stata chiamata la ditta per la riparazione della tubazione lesionata (ANSA).