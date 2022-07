Rapallo apre una nuova spiaggia libera sul lungomare

Oltre 1500 metri quadri di superficie, 8 mila metri cubi di sabbia, tre mesi di lavoro. La nuova spiaggia libera di Rapallo è pronta. Realizzata a ponente del lungomare, il nuovo arenile sarà inaugurato domani. Si tratta di un ritorno al passato: nei primi anni del Novecento c'era una spiaggia che da quell'attuale detta dei Cavallini si estendeva per tutto il golfo, si chiamava spiaggia delle Saline ed è questo il nome che l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per battezzare l'area.

Servizi igienici, docce, acqua balneabile grazie all'attivazione del nuovo depuratore, la cittadina del Tigullio, in piena stagione, trova una nuova attrazione per turisti e residenti: quella spiaggia che da tempo mancava.

"Non è stato solo uno spianare e posare sabbia dove prima c'erano gli scogli di protezione - precisa l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio — nel sottosuolo c'è un sistema di collettamento delle acque bianche comprendente i lavori in corso sul Lungomare per evitare l'allagamento del centro in caso di forti piogge: e interventi subacquei per evitare l'erosione del litorale".

Questa sera è in programma una grande festa con dj set e scenografie luminose che farà da prologo all'apertura di domani.

La spiaggia resterà libera, al vaglio dell'amministrazione la possibilità, dall'anno prossimo, di darla in gestione come libera attrezzata. (ANSA).