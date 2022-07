Incendio in abitazione, vigili del fuoco salvano due persone

I vigili del fuoco sono intervenuti presso una abitazione in via Sant'Ambrogio a Genova Voltri dove hanno tratto in salvo da un incendio due persone. La squadra disponibile in centrale a Sampierdarena e una squadra di Multedo che era impegnata sull'incendio di interfaccia a Scarpino hanno evacuato, grazie ad uno speciale cappuccio che permette di non respirare il fumo grazie all'aria che ha nelle bombole il Vigile, due persone dai piani superiori.

Successivamente hanno attaccato l'incendio dell'abitazione. Le operazioni sono durate tutta la giornata a causa dell'accumulo di calore in una stanza priva di finestre. Il fumo ha interessato oltre i piani superiori anche il condominio adiacente. Ingenti i danni. (ANSA).