Calcio: Genoa; rossoblù sconfitti nel test col Lucerna

Primo test stagionale per il nuovo Genoa di Alexander Blessin che lunedì prossimo partirà per il ritiro austriaco di Bad Haring. Il tecnico tedesco ha sfruttato la gara, disputata a porte chiuse a Lucerna, per provare molti giovani, schierando due formazioni differenti tra primo e secondo tempo.

La partita ha visto i padroni di casa, che la prossima settimana inizieranno il proprio campionato, passare in vantaggio nel finale di primo tempo con Ardaiz e raddoppiare a metà ripresa con Jashari. Genoa che ha sfiorato il gol nel finale con il giovane Fini.

Blessin, che aveva lasciato a Pegli molti elementi compresi gli ultimi acquisti Dragusin e Pajac, oltre ai nazionali da poco rientrati, ha provato in particolare il 4-2-2-2 con i soli Coda, Czyborra e Favilli rimasti in campo per 70', mentre tutti gli altri, compresi i due portieri Martinez e Semper , hanno giocato un tempo a testa.

La squadra domani proseguirà gli allenamenti al Signorini mentre lunedì con un volo charter raggiungerà l'Austria per iniziare il ritiro vero e proprio sino al 28 luglio, durante il quale sfiderà il Mallorca, il 22, e la Lazio, il 27. (ANSA).