Musei: Mic conferma Guerrini direttore regionale Liguria

Il Ministero della Cultura ha riconfermato per i prossimi quattro anni Alessandra Guerrini come direttore del Palazzo Reale di Genova e della Direzione regionale Musei Liguria, ente periferico del Ministero che gestisce i musei statali sul territorio. Un doppio ruolo che unisce tutti i musei statali della regione sotto una direzione comune spiega in una nota il ministero.

"Sono grata al Direttore Generale Musei Massimo Osanna di poter continuare il lavoro avviato in questi ultimi anni - dichiara Guerrini - un percorso di cui stiamo raccogliendo già i frutti".

I prossimi obiettivi saranno legati alle nuove risorse: 1 milione per Palazzo Reale e 1.150.000 per la Direzione regionale Musei Liguria arriveranno dai fondi Pnrr. Prosegue il lavoro sui Musei Nazionali di Genova, che prevede il lancio di una nuova identità visiva per Palazzo Reale e Palazzo Spinola. Palazzo Reale sta lavorando al restauro della Galleria degli Specchi e sta organizzando i cantieri per il restauro del Cortile d'onore e i collegamenti con il waterfront. Per il 2023 si prevede di organizzare al Teatro del Falcone una mostra archeologica sulla storia del marmo di Luni che dalla Liguria arrivò a ricostruire tutta la Roma imperiale. Proseguono i lavori per il nuovo allestimento di diversi musei (tra cui il Museo archeologico nazionale di Luni) oltre a progetti di manutenzione e superamento delle barriere fisiche e cognitive.

Conclude Guerrini: "I prossimi anni saranno dedicati a progetti importanti, ci impegneremo perché i musei siano sempre di più luoghi vivi della cultura aperti e accessibili". Tra le iniziative in programma, oltre a mostre ed eventi, una nuova carta per l'accesso annuale ai Musei Nazionali di Genova.

La Direzione regionale gestisce 11 strutture: Museo archeologico nazionale di Luni, Villa romana del Varignano a Portovenere, Fortezza di Firmafede a Sarzana, Fortezza di Sarzanello a Sarzana, Castello di San Terenzo a Lerici, Museo archeologico di Chiavari, Museo dell'arte vetraria a Altare, Forte San Giovanni a Finale Ligure, Forte Santa Tecla a Sanremo, Area archeologica a Nervia, Museo preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia.