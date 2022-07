Avvistato a Imperia primo delfino neonato del 2022

(ANSA) - IMPERIA, 13 LUG - E' stato avvistato a circa due miglia al largo del molo lungo di Imperia il primo neonato di delfino del 2022, per quanto riguarda l'attività di osservazione dell'associazione Delfini del Ponente, che opera nella parte a ponente del Santuario dei Cetacei. "Stavamo effettuando un servizio a terra - ha detto il presidente del team di ricerca Davide Ascheri - quando abbiamo avvistato un folto gruppo di tursiopi. A quel punto abbiamo preso un gommone e siamo usciti in mare per una più attentata attività di osservazione e di raccolta dati". Facevano parte del gruppo una trentina di delfini (della specie tursiope), tra cui diverse mamme e cuccioli, molti dei quali non ancora catalogati nel Ponente Ligure e quindi avvistati per la prima volta. "Tra loro c'era anche un neonato. Abbiamo scoperto che questi delfini si muovono tantissimo nel mar Ligure. Quando ci siano avvicinati, abbiamo notato che stavano socializzando, saltavano e si muovevano in gruppo". (ANSA).