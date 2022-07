Toti, pensare la fine del governo Draghi è da irresponsabili

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - "Non è possibile immaginare la fine del Governo Draghi con la guerra alle porte, le aziende che chiudono per la crisi energetica, le bollette delle famiglie che stanno falcidiando il potere d'acquisto, un'inflazione all'8% e le gigantesche opportunità del Pnrr da cogliere. Solo un movimento di irresponsabili può pensare per il proprio piccolo tornaconto di bottega si possa far saltare uno sforzo generale del Paese". Così il presidente della Regione Liguria e leader di Italia al Centro Giovanni Toti commenta lo strappo M5S alla Camera. (ANSA).