Tentano furto rame lungo ferrovia, scoperti e arrestati

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Tentano in pieno giorno di rubare i cavi di rame dalla linea ferroviaria all'altezza della stazione di Voltri ma sono stati scoperti e arrestati. La Polizia ha identificato e arrestato una donna di 57 anni e un uomo di 30 notati da un tecnico che si trovava lungo la linea ferroviaria per risolvere delle anomalie strumentali causate proprio da un furto di cavi di rame avvenuto la settimana prima. Il tecnico ha chiamato il 112 e ha inseguito i due che, sorpresi, si sono dati alla fuga. All'arrivo degli agenti, i due si sono separati e hanno tentato di scappare in direzioni opposte e di liberarsi degli strumenti che stavano utilizzando per compiere il furto, ma sono stati fermati, identificati e accompagnati in Questura.

Se il furto fosse stato perfezionato, avrebbe causato l' interruzione del traffico ferroviario, causando non pochi disagi agli utenti. (ANSA).