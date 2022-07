Tari Genova, bollette in cassetta in arrivo entro 19 luglio

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Le bollette della Tari, la tassa sui rifiuti del Comune di Genova, in scadenza per le utenze domestiche il prossimo 1 agosto e per quelle non domestiche l'8 agosto non sono ancora state recapitate in cassetta ai cittadini ma "i bollettini arriveranno entro il 19 luglio". Lo ha assicurato l'assessore al Bilancio del Comune Pietro Piciocchi, oggi durante il consiglio comunale rispondendo a un'interrogazione di Simone D'Angelo, capogruppo del Pd. "I genovesi sono preoccupati per il fatto di non avere ancora ricevuto l'avviso di pagamento e inoltre anche sul fascicolo del cittadino (il portale digitale che include alcuni servizi del Comune, ndr) le bollette non sono ancora visibili", ha detto D'Angelo. L'assessore Piciocchi ha precisato che in realtà, sul fascicolo del cittadino, "le bollette sono disponibili da ieri".

"Non neghiamo che ci sono stati alcuni problemi - continua Piciocchi - relativi alle procedure con il gestore PagoPA". Le bollette dunque sono ora disponibili in digitale e, per chi non ha ancora creato il proprio profilo digitale, lo dovrebbero essere 20 giorni prima della scadenza. "Non vorremmo che i genovesi subissero una doppia beffa - attacca D'Angelo - la prima quella di dover pagare la Tari più alta della storia di questa città e la seconda di dover magari pagare una mora per colpa di ritardi non loro". La replica di Piciocchi è immediata: "Quando si parla di beffe inviterei la minoranza alla sobrietà, anche perché c'è una delibera della Corte dei Conti del 2020 che ripercorre molto bene i problemi che hanno portato ad avere oggi questa tari e che non sono imputabili a questa amministrazione".

Ad ogni modo la giunta Bucci ha garantito che se ci saranno ulteriori ritardi e problemi nei pagamenti per i genovesi ci sarà la disponibilità a "venire incontro" ai cittadini. (ANSA).