Carabinieri Tpc Genova, nel 2021 recupero beni per 280 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Beni artistici recuperati per un valore di circa 280 mila euro, 44 persone denunciate tra l'altro per contraffazione e ricettazione d'opere d'arte, 37 verifiche di sicurezza in musei, biblioteche e archivi, 50 aree archeologiche e 182 zone a tutela paesaggistica sorvegliate e 194 controlli in fiere e mercati d'antiquariato oltre a 5 mila beni culturali sottoposti ad accertamenti fotografici attraverso la Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Tpc di Roma. Questo il consuntivo dell'attività svolta nel 2021 dei carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale di Genova.

Tra i reati contestati ai 44 denunciati, oltre alla ricettazione e alla falsificazione sono stati contestati anche reati contro il paesaggio e norme relative al settore dei reperti archeologici.

Nel 2021 inoltre si sono verificati 9 furti d'arte di cui 3 in danno di luoghi di culto. (ANSA).