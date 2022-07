Teatro: 'Lettere da molto lontano' conquista la Liguria

Dopo un rinvio per un caso di Covid, ha debuttato il nuovo spettacolo del Teatro Nazionale di Genova, 'Lettere da molto lontano'. La prima della rappresentazione liberamente ispirata a un testo dell'autore per l'infanzia olandese Toon Tellegen, è stata allestita al Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure, luogo che con il teatro ha affinità essendo stato disegnato da Emanuele Luzzati.

Lo spettacolo è ambientato in un bosco riprodotto con delle sedie: gli animali - interpretati da Simona Gambaro, Andrea Panigatti, Raffaella Tagliabue - cercano relazioni, amicizie e si interrogano sulle cose. Lo scoiattolo, la formica, la talpa, il porcospino, la chiocciola, per citarne alcuni, hanno tutti delle caratterizzazioni specifiche. "Le storie sono intrise di ironia, quasi surreali - spiega la regista Elena Dragonetti - Il bosco disegnato da Tellegen è popolato da animali molto particolari capaci di parlarci molto intimamente e a spiazzarci con domande a cui non si hanno risposta: come fanno i bambini quando volgono il primo sguardo al mondo".

'Lettere da molto lontano' girerà la Liguria e sarà rappresentato in piazze, giardini, fortezze. Questa sera sarà ad Albenga nella Nuova PIazza a Mare, 11 e 12 luglio Rapallo, Giardino di Villa Tigullio, 16 e 17 luglio Neirone, Palcoscenico nel Bosco, 20 luglio Quiliano, Parco San Pietro in Carpignano 21 luglio Finale Ligure, Fortezza di Castelfranco Prato del Rivellino, 22 luglio Albisola Superiore, Parco dell'Accoglienza, 23 agosto Genova-Pegli SempliceMente Parco, 24 agosto Campomorone Arena del Cabannun, 25 agosto San Terenzo - Lerici, Parco Shelley. (ANSA).