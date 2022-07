Sub morto dopo immersione a Genova

Un sub è morto questa mattina poco dopo le 11 in mare davanti all'aeroporto di Genova dopo essere risalito da un'immersione sulla barca del diving. L'uomo si è sentito male appena giunto a bordo ed ha chiesto aiuto ai compagni di immersione. E' stato dato l'allarme e sono giunti i soccorsi che hanno coinvolto i medici del 118, la capitaneria e anche l'elicottero del vigili del fuoco per il traporto al San Martino in camera iberbarica.

Ma purtroppo è stato tutto vano: l'uomo è arrivato senza vita al pronto soccorso. Il corpo è stato trasferito all'obitorio. La vittima è un turista tedesco che era in vacanza in Liguria con altri connazionali. Il sostituto procuratore Francesco Cardona ha aperto un fascicolo e quasi certamente disporrà l'autopsia.

(ANSA).