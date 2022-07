E' uscito dal coma e sta bene operaio ferito a Calizzano

Si è risvegliato dal coma e si trova in buone condizioni di salute il giovane operaio di 24 anni che lo scorso giovedì è rimasto incastrato con il collo mentre era al lavoro nel reparto di confezionamento dello stabilimento di Acqua Minerale Calizzano (Savona). Al suo risveglio ha subito chiamato la mamma. "Voglio tornare a casa il più presto possibile", queste le sue parole durante la telefonata, come raccontato dal portavoce dell'azienda, che ha aggiunto: "Siamo molto felici che sia andato tutto bene, è stato davvero un miracolo".

Tanta apprensione nei giorni scorsi, a preoccupare maggiormente era la complessa situazione neurologica, dall'incidente infatti il giovane operaio non aveva riportato lesioni spinali o toraciche. Ieri l'equipe del reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era stato ricoverato in prognosi riservata, aveva parlato di alcuni segni di miglioramento, mantenendo però massima cautela e spiegando che il ragazzo era ancora in pericolo di vita. Questa mattina, invece, la lieta notizia. (ANSA).