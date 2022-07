Migranti: maxi rissa tra minori non accompagnati, 7 feriti

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Maxi rissa, la scorsa notte, tra minori stranieri non accompagnati al centro di accoglienza di passo dell'Acquidotto, nel quartiere Castelletto di Genova.

Sette i ragazzi feriti, 10 quelli identificati e che saranno denunciati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e polizia, intervenuti sul posto anche in tenuta antisommossa, a fronteggiarsi, con cinghie, estintori e spranghe, sono stati un gruppo di albanesi e uno di egiziani e magrebini. Nella rissa almeno 20 i giovani coinvolti. A fare scattare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito le urla e i rumori. Una parte dell'edificio è stato evacuato perché invaso dalla polvere degli estintori usati dai ragazzi per fronteggiarsi. Nello scontro i giovani hanno distrutto vetri e preso a calci mobili e porte.

(ANSA).