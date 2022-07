Genoa: preso Marko Pajac, è un ritorno

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Quarto acquisto in dirittura d'arrivo per il Genoa di Alexander Blessin. Si tratta del terzino sinistro croato Marko Pajac, di fatto un ritorno avendo già indossato la maglia del Genoa, seppur per appena sei mesi, nel campionato 2019/2020 con Andreazzoli allenatore.

Pajac nell'ultima stagione ha giocato con il Brescia risultando uno dei migliori terzini della serie B e segnando 3 gol oltre a 7 assist. Nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche e già la settimana prossima dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni che stanno proseguendo le sedute di allenamento al Signorini in attesa della partenza per il ritiro di Bad Haring dal 18 luglio.

Pajac si va così ad aggiungere agli arrivi del portiere Martinez, del centrocampista Ilsanker e dell'attaccante Coda.

Intanto l'entusiasmo dei tifosi è sempre più palese. Nella giornata odierna è infatti stata superata quota 10.000 abbonamenti rinnovati. (ANSA).