Fondazione Garrone cerca territorio per Progetto Appennino 2023

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Fondazione Edoardo Garrone cerca il territorio dove realizzare l'edizione 2023 di Progetto Appennino, originale modello di rilancio e di sviluppo sostenibile degli Appennini basato sul sostegno alla nascita di nuove giovani imprese e sul rafforzamento di quelle esistenti attraverso percorsi di incubazione e accelerazione e laboratori per la creazione di reti di imprese locali. Ne validano la formula partner importanti quali Fondazione Symbola, Legambiente e Uncem.

Possono candidarsi a ospitare Progetto Appennino partenariati misti composti da enti privati e pubblici, che abbiano come capofila una fondazione e siano rappresentativi di specifiche aree appenniniche su tutto il territorio nazionale. La "call per i territori" è disponibile sul sito www.fondazionegarrone.it.

C'è tempo fino al 28 ottobre.

"Con Progetto Appennino stiamo sperimentando nuove modalità di partecipazione ai processi di sviluppo locale" spiega Alessandro Garrone, presidente di Fondazione Edoardo Garrone. "Solo attraverso la collaborazione, tra soggetti privati e pubblici, imprese e territori, è possibile affrontare l'importante sfida del rilancio dei nostri Appennini e della transizione ecologica del nostro Paese".

Dal 2014 al 2021 Fondazione Garrone ha affiancato 140 aspiranti imprenditori under 40 in 18 regioni stanziando 600 mila euro in premi per start up e contribuendo all'avvio di 53 imprese.

(ANSA).