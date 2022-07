Samp: Lanna, offerta a breve per cessione club sarebbe un bene

"Noi siamo in attesa e andiamo avanti. Il nostro ruolo è portare avanti la società. I nostri obiettivi li abbiamo raggiunti, ora continuiamo a lavorare per un altro obiettivo cioè arrivare al campionato con una squadra che sia altamente competitiva". Parole di Marco Lanna, presidente della Sampdoria, nell'incontro con la stampa alla vigilia della partenza per il ritiro estivo della squadra guidata da Marco Giampaolo.

Il club blucerchiato al momento è in mano ad un trust e attende novità proprio sul fronte societario. Nel frattempo sopravvive con l'autogestione e con alcuni prestiti bancari, oltre agli incassi al botteghino compresa la campagna abbonamenti da poco iniziata, ma tutto ciò frena il mercato estivo. "Un'offerta in tempi brevi sarebbe un bene per la Sampdoria perché aiuterebbe per fare un mercato anche diverso. Le tempistiche però non dipendono da noi. Il Cda in questi sei mesi ha fatto un miracolo mettendo a disposizione tutte le nostre competenze e anche adesso continuiamo a fare il massimo. Posso dire che qualcuno che sta studiando i conti c'è ma altro non so. Ferrero? che io sappia non ha più contatti in società". E proprio sul mercato dice: "Al momento serve sicuramente un centrale avendo solo Ferrari, Colley e Murillo se dovesse rimanere. Poi in mediana, senza il rinnovo di Ekdal, per il quale stiamo decidendo a breve, abbiamo solo Vieira come centrocampisti centrali, per il resto siamo coperti. Giampaolo? Lui conosce la situazione ed è chiaro che ci aiuta nella scelta quando gli proponiamo giocatori e dice la sua. Ma tutto è legato ai costi che può avere un giocatore: se ci chiede Pjanic o Koulibaly di certo non possiamo permetterceli. Cerchiamo di fare il massimo con quello che abbiamo. Sul futuro di Thorsby e Candreva per ora ci sono solo parole".