Sanità: Liguria sperimenta il cambio del medico in farmacia

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - La liguria sperimenta il cambio del medico di base in farmacia. Oltre ai canali già attivi (sportelli Asl e piattaforma online), nelle 600 farmacie iI nuovo servizio sarà reso disponibile in maniera multicanale, come già sperimentato con successo per la campagna vaccinale. Il cambio medico soddisfa una necessità "importante", basti pensare che nell'ultimo anno i cambi effettuati dai liguri sono stati 327.387, di cui 24.205 sono stati eseguiti online grazie al servizio reso disponibile da Liguria Digitale. "L'obiettivo prioritario è quello di facilitare sempre di più la vita dei cittadini, in particolare a chi è fragile o abita ad esempio nell'entroterra - spiega il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - e ora attiviamo questo nuovo servizio per cambiare il medico nella farmacia sotto casa, senza recarsi agli sportelli delle Asl, grazie alla collaborazione di Federfarma".

"La possibilità di cambiare il medico di famiglia in farmacia - dichiara Elisabetta Borachia, presidente di Federfarma Liguria - è un servizio che si aggiunge ai molti, innovativi, che abbiamo avviato negli ultimi mesi in accordo con la Regione, nell'ottica di rendere la farmacia un hub con un'offerta all'utenza sempre più ampia. I cittadini potranno cambiare il proprio medico - ma non sceglierlo per la prima volta, se ancora non ne hanno uno - semplicemente presentandosi in farmacia con la propria tessera sanitaria, nel giro di pochi minuti". (ANSA).