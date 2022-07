Polizia appostata sui tetti, cinque arresti

(ANSA) - SAVONA, 07 LUG - Cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato dagli agenti della Squadra mobile di Savona. Sono accusate di detenzione e traffico di droga. Le indagini sono partite dall'osservazione di due italiani e uno straniero, con precedenti in materia di droga, che si incontravano una volta a settimana, sempre negli stessi luoghi e poi si allontanavano con modi che hanno insospettito gli investigatori.

I poliziotti hanno individuato l'area del possibile scambio di droga e dopo essersi appostati anche sui tetti degli edifici circostanti per studiarne le mosse sono intervenuti bloccandoli in flagranza di reato. Il primo ad arrivare aveva nascosto un sacchetto tra dei cespugli, rimanendo a sorvegliare a breve distanza. Gli altri due, sopraggiunti poco dopo, a bordo di due scooter, hanno recuperato il sacchetto. Poi i tre si sono allontanati in direzioni diverse. Gli investigatori li hanno seguiti bloccandoli prima che rientrassero a casa. Al momento del controllo, uno aveva mezzo chilo di eroina e 60 grammi di cocaina "in pietra". La polizia ha poi individuato due complici italiani. Le perquisizioni, compiute anche con unità cinofile, hanno permesso di sequestrare 4 Kg di marjiuana, 2 di eroina e 100 grammi di cocaina per un valore complessivo di circa 90 mila euro. Sequestrate anche alcune migliaia di euro in contanti.

Alcune delle persone coinvolte nell'operazione avevano un lavoro regolare. (ANSA).