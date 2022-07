Incidenti lavoro: grave operaio in stabilimento Calizzano

Incidente sul lavoro questa mattina nello stabilimento Acqua minerale Calizzano, nell'omonimo paese in provincia di Savona dove un giovane operaio è rimasto incastrato in un macchinario con cui stava eseguendo uno spostamento di merci. Sono scattati subito i soccorsi e l'operaio è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni. Il giovane operaio è rimasto incastrato con il collo in un macchinario che avrebbe dovuto fermarsi in caso di imprevisto. L'incidente è avvenuto alle 7:15. L'operaio P.P. ha 24 anni. Attualmente si trova ricoverato in coma farmacologico e in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

In una nota, i sindacati Cgil, Cisl e Uil esprimono solidarietà al giovane con la speranza che possa essere salvato. "Dalle notizie che ci arrivano in questo momento, non dovrebbe aver riportato alcuna lesione spinale o toracica - dichiara l'azienda -. Speriamo di avere buone notizie e ci stringiamo intorno alla famiglia. Ovviamente siamo a disposizione e attendiamo l'esito delle indagine degli inquirenti per capire se si è trattato, come sembra, di un errore umano oppure della macchina".

"Non c'è più tempo, non siamo disponibili ad attendere oltre, continuando a contare lavoratori e studenti infortunati o addirittura morti sul lavoro o durante un'esperienza formativa in azienda - dicono -. Occorre intervenire subito con provvedimenti in grado di fermare questa strage.

Le Istituzioni preposte si facciano immediatamente carico di questa situazione insostenibile. Imprese, organi di vigilanza e associazioni di categoria si assumano le proprie responsabilità a partire dalla ferma posizione di non derogare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro su orario e sicurezza".