Gara deserta per restauro Castello della pietra di Vobbia

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Gara deserta per l'appalto del restauro del castello della pietra di Vobbia (Genova) simbolo del Parco dell'Antola che voleva riqualificare il punto di servizio e ristoro a servizio di visitatori e turisti. Nessuna offerta, nonostante la disponibilità di finanziamenti europei e lo snellimento delle pratiche burocratiche del progetto comunitario "Cammini e Biodiversità. valorizzazione itinerari e accessibilità per la transumanza". La stazione appaltante della Regione Liguria, a cui si è rivolta il Parco dell'Antola per rilanciare e migliorare la fruibilità di uno dei luoghi più suggestivi della Liguria, tra i simboli della stessa area protetta naturale regionale, al momento non ha potuto fare altro che registrare zero offerte per un appalto che prevede un importo complessivo dei lavori a base di gara pari a 45mila euro. La gara riguardava "lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione e adeguamento igienico- sanitario del punto di sosta e ristoro a servizio dei visitatori del castello della pietra in comune di Vobbia". Nessuno degli operatori economici invitati a presentare preventivo ha risposto all'invito. (ANSA).