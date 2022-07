Covid: oltre 2300 nuovi casi, positivi sfiorano quota 22 mila

Sono 2370 i nuovi contagiati dal covid in Liguria. Sono emersi da 1360 tamponi molecolari e 8029 test antigenici. Il tasso di positività è del 25,2%, in lieve calo (ieri era 25,6% ma con meno tamponi). Attualmente in liguria i positivi al virus sono 21832, 956 più di ieri. I nuovi positivi sono 1070 nell'area di Genova, 362 nel Savonese, 353 nello Spezzino, 299 nell'Imperiese, 286 nel Tigullio. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1414. Gli ospedalizzati sono 294, uno in più rispetto a ieri (4 sono in terapia intensiva, ieri erano 7). Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5361. In isolamento domiciliare ci sono 19864 perosne, 320 più di ieri. nelle ultime 24 ore sono state somministarte 679 dosi di vaccino. (ANSA).