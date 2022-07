Comune Genova: Bucci, amplieremo orari gratuità metro

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - "Il Comune di Genova nei prossimi mesi ha intenzione di aumentare gli orari di gratuità della metropolitana, può darsi entro fine anno". Lo annuncia il sindaco di Genova Marco Bucci durante la tappa genovese del tour 'L'alfabeto del futuro' sul tema 'La scommessa della mobilità sostenibile' organizzato dal gruppo editoriale Gedi.

"Abbiamo già reso la metro gratuita dalle 10 alle 16, ora vogliamo che la metropolitana diventi veramente il mezzo con cui i cittadini si muovono", spiega il sindaco aggiungendo che "a settembre sarà messo in gara il progetto dello skymetro in Val Bisagno, a fine anno avremo il progetto definitivo con 8 fermate, una ogni 700-800 metri". Sono in corso le trattative tra Comune di Genova e Governo per reperire le risorse per il prolungamento della metro da Di Negro verso la Fiumara. (ANSA).