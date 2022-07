Treno investe cinghiale, due ore di disagi nel nodo genovese

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Un cinghiale è stato investito da un treno regionale e la circolazione ferroviaria è andata in tilt per oltre due ore. E' accaduto alle 6.30 al treno regionale La Spezia - Ventimiglia nei pressi di Genova Quarto.

L'investimento dell'animale ha causato un guasto al treno e il traffico ferroviario è stato rallentato fino alle 8.50 nel nodo genovese tra Genova Quarto e Genova Brignole.

Il treno si é dovuto fermare a Genova Sturla. Sul posto dell'investimento è intervenuto anche il servizio veterinario della Asl. Per tutto questo la circolazione ferroviaria è avvenuta su un unico binario tra Quarto e Brignole.

Ci sono stati ritardi fino a un'ora e alcuni treni metropolitani Voltri - Nervi sono stati cancellati. Dalle ore 8.50 la circolazione è ripresa su entrambi i binari e si regolarizzà gradualmente. (ANSA).