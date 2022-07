Trasforma negozio in centrale per spaccio di droga, arrestato

(ANSA) - SAVONA, 06 LUG - Aveva trasformato la sua gastronomia, nel centro di Savona, in una centrale per lo spaccio di droga. La sua attività criminale è stata scoperta, dopo una attenta osservazione del fenomeno dello spaccio in città e in provincia, dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza che hanno arrestato un albanese di 35 anni incensurato e sequestrato 7 kg di hashish e 700 grammi di cocaina. L'uomo è ritenuto punto di riferimento per lo spaccio nel capoluogo. L'indagine ha permesso di sorprendere lo spacciatore mentre cedeva una dose di hashish ad un "cliente" entrato nella gastronomia (è stato segnalato alla prefettura come consumatore). All'uomo sono stati sequestrati anche 50 mila euro presumibilmente provento dell'attività illecita.

L'hashish era confezionato in panetti da 100 e 25 grammi. Sui primi era riportata la scritta '100% amnesia', sui secondi il simbolo di un bufalo; la cocaina invece era stata suddivisa in sacchetti da 50 grammi. Tutto lo stupefacente è stato trovato nella gastronomia tra gli alimenti del frigo ed in parte tra gli utensili da cucina. La droga, se arrivata sul mercato, avrebbe fruttato allo spacciatore, secondo la Gdf, oltre 110 mila euro.

