Genoa: Zangrillo salutare la B il prima possibile

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - "Dobbiamo essere seri, responsabili e dare seguito alle promesse fatte. Faremo il massimo sforzo, perché possiamo rispettare gli impegni con i tifosi in un contesto di rifondazione della società". Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, a margine della presentazione del prossimo campionato di serie B non nasconde l'obiettivo finale. "La B? La cosa più intelligente da dire è che noi abbiamo fatto di tutto per farvi parte, vorremo fare il massimo sforzo per salutare il campionato il prima possibile, come abbiamo detto ai tifosi".

Zangrillo ha poi parlato dell'arrivo di Coda e soprattutto della fiducia nei confronti del tecnico Blessin e del gm Spors.

"Speriamo che sia valido il proverbio non c'è due senza tre, però stiamo parlando di un professionista che ha dimostrato tutta la sua integrità per il sistema psicofisico. L'aspetto mentale è importante per un calciatore - ha spiegato alludendo ai due titoli da capocannoniere di Massimo Coda -. Sul fronte societario abbiamo garantito la massima continuità di conduzione tecnico-sportiva con l'allenatore e il direttore sportivo. Hanno la piena fiducia di tutti noi e stiamo operando al meglio. Il fatto di aver iniziato la preparazione in modo anticipato nonostante i problemi di questo caldo estremo va nella direzione giusta per impostare in modo serio e importante un programma".

