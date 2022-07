Fiamme in appartamento a Casella muore disabile

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Una persona è morta a causa di un incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Mandelli nel Comune di Casella. Secondo le prime informazione si tratterebbe di una donna. Il corpo è carbonizzato. L'incendio è stato segnalato da alcuni vicini a metà pomeriggio. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e un'automedica del 118. La vittima dell'incendio è una donna di 67 anni disabile. Si chiamava Gabriella Iacomini ed era una accanita fumatrice. La donna era a letto quando è divampato il rogo che pare possa essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta. La disabile, che era solitamente accudita da una badante, al momento dell'incendio era sola in casa. Sul caso indagano i carabinieri e la polizia locale. Nell'aprile del 2017 sempre in via Mandelli e sempre per l'incendio di un appartamento scaturito dalla canna fumaria, morì un bambino di 6 anni, Giuseppe Fraietta, che il padre aveva lanciato dalla finestra per salvarlo dalle fiamme: il piccolo cadde malamente dal telo che doveva trattenerlo e gli fu fatale un trauma cranico. Tre settimane dopo morì anche il padre, Alessio, che aveva 47 anni: era caduto rovinosamente dalla finestra dell'appartamento nel tentativo di mettersi in salvo. La moglie, Enza Sansone, unica superstite della famiglia, era rimasta intossicata e ferita alle gambe(ANSA).