Covid: 293 ospedalizzati in Liguria il 61% senza sintomi

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Ci sono 293 pazienti ricoverati negli ospedali liguri positivi al covid, ma il 61% è asintomatico o ha sintomi lievi ed è ricoverato per altre patologie. Il dato è fornito dalla Regione. Gli ospedalizzati positivi sono aumentati di 19 rispetto al giorno precedente e dei 293 sette sono in terapia intensiva.

I nuovi contagiati in regione sono 2299 e il totale dei positivi è 20876, 1010 in più rispetto a ieri. I nuovi positivi sono emersi da 1609 tamponi molecolari e 7341 test antigenici. Il tasso di positività è al 25.6%. I nuovi contagiati sono 1069 nell'area di Genova, 359 nello Spezzino, 313 nell'Imperiese, 288 nel Savonese, 258 nel Tigullio e 12 non sono residenti in regione. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1289. Non ci sono stati morti. I decessi da inizio pandemia sono 5361. In un giorno sono state somministrate 906 dosi di vaccino (ANSA).