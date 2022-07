Caso Portanova: presunta vittima violenza sarà ascoltata

(ANSA) - SIENA, 05 LUG - Interrogatorio da remoto e in forma semiprotetta per la presunta vittima di violenza sessuale di gruppo. E' l'incidente probatorio disposto oggi dal gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti, che si terrà il 25 e 26 luglio nell'ambito del procedimento che vede accusati il calciatore del Genoa Manolo Portanova insieme ad altri due giovani. Portanova era assente in aula questo pomeriggio. La magistratura aveva chiesto l'interrogatorio in forma protetta della giovane studentessa che ha denunciato la violenza, che sarebbe avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 2021 in un'abitazione del centro storico di Siena, le difese degli accusati avevano invece richiesto l'interrogatorio in forma libera. Gli stessi avvocati degli accusati hanno anche prodotto alcune recenti foto estrapolate dai social network della giovane che la ritrarrebbero in atteggiamenti offensivi verso gli accusati e i loro legali. (ANSA).