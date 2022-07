Auto piomba su cantiere, feriti due operai e automobilista

(ANSA) - CAMOGLI, 05 LUG - È di tre feriti il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto questa mattina a Camogli in via Schiaffino. Per causa ancora da accertare, una donna alla guida di una Panda ha perso il controllo del mezzo travolgendo un cantiere a bordo strada. Fortunatamente i feriti non sono gravi ma sono stati comunque accompagnati al San Martino di Genova in codice giallo. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Camogli. (ANSA).