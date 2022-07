Morto il motociclista caduto ieri in A7

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - E' morto lo scooterista rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente sull'autostrada A7.

Alessandro Romano, 62 anni, stava viaggiando in autostrada tra i caselli di Genova Bolzaneto e Genova Ovest quando ha perso il controllo del motorino. Soccorso dall'ambulanza inviata dal 118 e trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Martino Romano è morto in ospedale. Sulla dinamica indaga la Polstrada. (ANSA).