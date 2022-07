Liguria, aumentano ancora nuovi casi Covid e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Ci sono 1.518 nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di 5.892 test tra antigenici e molecolari effettuati peri a un tasso di positività pari al 25,7%. Ci sono 10 ospedalizzati in più rispetto a ieri mentre le terapie intensive (6) restano invariate. In isolamento domiciliare ci sono 16.871 persone, 273 in più. Non sono segnalati decessi: a oggi, da inizio pandemia, i morti sono stati 5.359. (ANSA).