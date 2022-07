Primo Consiglio del Peracchini bis 11/7, Giunta non c'è ancora

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 LUG - Consiglio comunale di insediamento alla Spezia convocato per l'11 luglio alle ore 18.

Solo entro quella data il riconfermato sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini renderà noti i nomi e le deleghe della giunta. A tre settimane dalla vittoria, al primo turno, con oltre il 53% dei consensi, non sono ancora risolti alcuni attriti interni con le liste della coalizione di centrodestra che saranno rappresentate con almeno un elemento nella giunta comunale. Uno dei nodi è quello della presenza femminile, secondo la norma sulla rappresentanza di genere che ne prevede almeno il 40 per cento. Dovrebbe essere riconfermata Manuela Gagliardi per la Lista Toti, la Lega sarà rappresentata da Patrizia Saccone, mentre Fratelli d'Italia dovrebbe proporre due donne, la riconfermata Maria Grazia Frijia che diventerà vicesindaca e la new entry Daniela Carli. La sanità dovrebbe essere affidata con delega al consigliere Udc, Domenico Zito. La presidenza del consiglio sarà riconfermata a Giulio Guerri. Per la lista civica del sindaco ci saranno tre assessori: il sottosegretario Andrea Costa ha imposto il nome di Francesco Ponzanelli (La Spezia Popolare), mentre il sindaco ha intenzione di dare un assessorato a Marco Frascatore e riconfermare al bilancio Giacomo Peserico. Una decisione che scontenterebbe però diversi consiglieri eletti che hanno già manifestato segnali di impazienza. Anche in Fratelli d'Italia per altro potrebbe esserci qualche problema, con il consigliere Andrea Salmeri che potrebbe confluire nel gruppo Misto. La Lega oltre a Patrizia Saccone metterà in giunta il riconfermato Lorenzo Brogi. La Lista Toti, oltre a Manuela Gagliardi, schiererà Kristopher Casati. Nessun posto in giunta per Forza Italia, che non è entrata in consiglio comunale. (ANSA).