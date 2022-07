Premio Bindi, sfida a otto e riconoscimenti a Nada e Emma Nolde

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 02 LUG - Nada, Claudio Cecchetto, Luzzato Fegiz. È il terzetto di ospiti per il primo dei tre giorni del Premio Bindi che si tiene a Santa Margherita Ligure da venerdì 8 a domenica 10 luglio. Venerdì 8 si comincia con i premi alla carriera per l'attività discografica a Claudio Cecchetto, scopritore di Jovanotti e Fiorello, a Nada per quella cantautorale e alla giovane artista Emma Nolde come premio New Generation. Quella sera sul palco dell'anfiteatro che porta proprio il nome di Umberto Bindi ci sarà anche il critico musicale Luzzato Fegiz. Sabato 9 si entrerà nel vivo della competizione per assegnare il premio al miglior giovane cantautore: otto i finalisti selezionati dal direttore artistico Zibba: Apice, Ashes, Gianluca Bernardo, Helle, Nudda, Sgrò, Soloperisoci, Violabaciatutti. Il giorno successivo l'incontro con il vincitore. "Anche quest'anno è stato molto bello fare un tuffo nella musica nuova, ascoltare tutti gli iscritti al premio e trovare gli otto finalisti non è stato semplice" ha confessato Zibba.

L'edizione 2022 del Premio Bindi, organizzato dal Comune di Santa Margherita Ligure, cade nel ventennale della scomparsa del cantautore genovese. "Santa Margherita Ligure si conferma sempre di più città che offre possibilità ai giovani - ha detto il sindaco Paolo Donadoni - nel turismo, con il nuovo Istituto Tecnico Superiore, nella cultura con i corsi de La Casa del Pensiero e le lezioni del Centro di Studi Italiani dell'Università di Genova, nella musica con i corsi di Alto Perfezionamento estivi dell'Associazione Musicaamica e con il Premio Bindi sempre più trampolino di lancio per giovani artisti".

Durante la presentazione è intervenuta anche l'assessore alla Cultura di Regione Liguria, Ilaria Cavo: "È sicuramente un'edizione speciale perché cade nel ventennale dalla scomparsa del nostro grande cantautore. Ma è speciale perché è un festival aperto che guarda al passato, al presente e alla cultura inclusiva con il sostegno convinto della Regione". (ANSA).