Maltempo: entro autunno fine lavori idraulici sul Vara

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - È prevista entro l'inizio dell'autunno la conclusione dei lavori di messa in sicurezza idraulica della frazione di Padivarma, all'interno del Comune di Beverino. È quanto emerso oggi dal sopralluogo sul cantiere lungo il fiume Vara in località Oltrevara, all'interno della frazione di Padivarma, da parte dell'assessore regionale alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, con il sindaco di Beverino Marco Cosini. L'intervento è stato finanziato con fondi di Protezione Civile regionale per un investimento complessivo di 650mila euro dopo l'emergenza maltempo dell'autunno 2018, risorse destinate all'aumento della resilienza dei territori. L'opera consiste nel consolidamento e sopraelevazione della difesa spondale a protezione della località Oltrevara, per procedere alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico della frazione, dove si trova anche la sede comunale, e del ponte sulla provinciale. È l'ultima di una serie di opere che vanno a mettere in sicurezza quest'area dalle esondazioni del fiume Vara, attraverso la realizzazione di una scogliera e la sopraelevazione dell'arteria di circa 1,50 metri, che da Padivarma porta a Rocchetta Vara, comune confinante. La scogliera è quasi terminata; la sopraelevazione della strada è in corso. A seguito di questi lavori non sarà più necessario interrompere la viabilità in caso di allerta. "Con questo intervento - ha spiegato Giampedrone - andiamo a traguardare la messa in sicurezza di questa zona. Questo cantiere è un altro esempio della cultura di Protezione Civile che dal 2018 stiamo portando avanti in Liguria, ribaltando l'approccio nella gestione delle emergenze: non solo azioni di somma urgenza e poi di messa in sicurezza, ma anche opere che vanno ad accrescere la capacità di resilienza di fronte alle emergenze, riducendo il rischio futuro".

"Questo - ha concluso Cosini - è l'ultimo intervento di messa in sicurezza a Padivarma. Andiamo a sanare i problemi causati dalle alluvioni. A breve il territorio sarà in sicurezza: non dovrebbero esserci ripercussioni per gli abitanti di Oltrevara e non ci saranno interruzioni alla viabilità in caso di future emergenze". (ANSA).