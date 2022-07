Covid: salgono ancora i ricoveri in Liguria, tre morti

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Per il terzo giorno consecutivo continu a crescere il numero dei ricoverati Covid in Liguria: sono 240, 9 in più rispetto a ieri. Tra i ricoverati 6 sono in terapia intensiva (erano 4). Tra gli ospedalizzati sette sono al Gaslini, in aumento negli ultimi giorni. Cresce anche il numero complessivo dei positivi sono 17972, 679 in più. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1191. Ci sono stati tre decessi. Il totale dei morti da inizio pandemia è 5359. I nuovi positivi1637 emersi da 7990 tamponi ( 1315 molecolari e 6685 test antigenici). Il tasso di positività è al 20,4% ( a livello nazionale è al 26%), era 24,8% con 6874 tamponi. I nuovi contagi sono 810 nell'area di Genova e 196 nel Tigullio. In tutta la provincia di Genova sono ormai quasi 10 mila i positivi: 9870. Gli altri casi sono 257 nello Spezzino, 215 nel Savonese e 155 nell'Imperiese, 4 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 16598, 786 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 244 dosi di vaccino. (ANSA).