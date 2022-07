Bugno inaugura pista ciclabile tra Imperia e San Lorenzo al mare

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - "Oggi è una bella giornata, si apre la ciclabile dopo tanta attesa. Un'occasione per ricucire il nostro territorio, la nostra Riviera, che deve essere un tutt'uno. Non è solo un tratto di pista ciclabile, ma è un'opera d'arte, un giardino botanico, con essenze che sono rimaste quelle spontanee di 150 anni fa, quando la linea ferroviaria bloccava il percorso e quindi nessun umano poteva andare a fare guai". Lo ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola all'inaugurazione del tratto di pista ciclabile che congiunge Borgo Prino, a Imperia, con il Comune di San Lorenzo al Mare.

Poco meno di tre chilometri, affacciati sul mare e protetti da mura ottocentesche lungo le quali, fino a qualche anno fa, correva la ferrovia. Aree dismesse e oggi riqualificate con un progetto che per tutta Imperia ha visto un investimento di oltre 17 milioni. tre quelli spesi per il tratto appena aperto. Un parco botanico, con discese che portano al mare e la torre di Prarola, simbolo della città di Imperia, a fare da protagonista.

Ora si lavora per terminare il tratto che collegherà Imperia a Diano Marina, al di sotto del quale, annuncia il sindaco "riusciremo a far passare il nuovo tratto dell'acquedotto del Roja: è un tema attuale, siamo senz'acqua, ma sono fiducioso che per Pasqua potremo andare dalla Galeazza fino a Ospedaletti".

Padrino dell'evento, il due volte campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno: "Pensavo di inaugurare una pista ciclabile - ha detto - Invece è un'opera d'arte, quindi è un motivo in più per prendere la bicicletta e pedalare in sicurezza".

Presenti all'evento anche il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana, gli assessori regionali Gianni Berrino e Marco Scajola e il deputato Flavio Di Muro. "L'obiettivo è un'unica pista ciclabile in tutta la Liguria che guardi verso Roma e verso la Francia. Come Regione a Ponente abbiamo investito 10 milioni per tratti di pista ciclabile", ha detto Marco Scajola.

