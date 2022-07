Vincolo bene culturale in stazione Principe, ok CdS a Mic

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal Ministero della Cultura nell'ambito del ricorso contro Grandi Stazioni Immobiliare Spa per mantenere il vincolo di bene culturale deciso dalla Soprintendenza della Liguria per il Palazzo ex Compartimentale F.S. facente parte del compendio "Stazione ferroviaria di Genova Principe". I giudici amministrativi di appello, in attesa della decisione nel merito, hanno stabilito di sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado con cui nel dicembre 2021 il Tar della Liguria aveva accolto il ricorso di Grandi Stazioni Immobiliare Spa e annullato il provvedimento della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria che nel 2015 aveva accertato la qualifica di bene culturale per il palazzo ex compartimentale Fs nella stazione di Genova Principe. (ANSA).