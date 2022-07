Racing force punta a sviluppo abbigliamento sportivo

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Racing Force, gruppo leader nel settore dei prodotti per la sicurezza negli sport motoristici, con base a Ronco Scrivia (Genova) e sedi anche a Pisa, Sakhir (Barhain) e Miami (Usa), ha acquisito e integrato all'interno del gruppo l'azienda Racing Spirit (di cui era già titolare al 50%) e il suo marchio, con l'obiettivo di espandersi, andando a completare la gamma di prodotti e sviluppare capi di abbigliamento lifestyle (tecnici ma da utilizzare anche nel tempo libero), ispirati non più soltanto al motorsport.

L'operazione finanziaria passa appunto attraverso l'acquisizione della società Racing Spirit, già presente sia in Europa che negli Usa e del marchio. "Il progetto - informa una nota di Racing force - si svilupperà negli anni a venire attraverso nuove collaborazioni e un'espansione in segmenti di mercato affini al mondo racing". Oggi i prodotti con i marchi del gruppo sono presenti in tutti i campionati mondiali di competizioni automobilistiche e kart. (ANSA).