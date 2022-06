Speciale Montale fuori Casa a Massimo Maggiari

(ANSA) - LERICI, 30 GIU - Nel bicentenario della morte di Shelley il premio speciale 'Montale Fuori di Casa' 2022 è stato assegnato allo scrittore e saggista Massimo Maggiari. Il premio verrà consegnato il 10 agosto 2022 alle 21 . Il Premio Speciale Montale Fuori di Casa è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Liguria e dal Comune di Lerici. Come spiega nella motivazione del Premio la presidente Adriana Beverini, a Massimo Maggiari viene assegnato un riconoscimento speciale "per aver condiviso nella sua vita, con il poeta romantico inglese, la stessa ansia di libertà, lo stesso anelito al viaggio attraverso i paesi del mondo che, come scriveva Andrej Tarkovskij, è per l'uomo qualcosa di simbolico perché "ovunque vada è la propria anima che sta cercando". E così, come la breve esistenza di Shelley seguendo l'antico topos letterario e romantico della vita come navigazione accidentata e pericolosa, è metafora della condizione umana inquieta, tormentata e misteriosa, anche quella di Massimo Maggiari lo è. Entrambi questi poeti, scrittori e Viaggiatori, pur vissuti in epoche diverse, sono andati in cerca di quel principio vitale che diffondendosi per l'Universo è in grado di spiegare il moto e la vita, di quella totale identificazione tra Uomo e Natura: dell'Anima Mundi". (ANSA).