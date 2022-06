Residenze fittizie per evitare tasse, individuate 90 persone

(ANSA) - SAVONA, 30 GIU - I Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno individuato 90 persone che hanno acquistato immobili in diversi comuni della riviera savonese, dichiarando fittiziamente di essere residenti nelle predette abitazioni, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa.

Le persone, nella maggiore parte dei casi provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia, in realtà hanno continuato a dimorare abitualmente in altre regioni dove lavorano regolarmente e dove i figli vanno a scuola. Nei confronti di questi contribuenti il Gruppo di Savona, la Compagnia di Albenga e la Tenenza di Finale Ligure hanno avviato controlli fiscali che hanno consentito di contestare il mancato versamento dei tributi locali per oltre 285 mila euro derivanti dall'omesso pagamento dell'Imu e della Tari. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative ai fini delle Imposte dirette per 311 mila euro, derivanti dall'indebita detrazione di interessi sui mutui, spettanti solo per immobili di prima abitazione. Tra i casi accertati quello di un piemontese formalmente residente a Celle Ligure, dipendente di una società di Casale Monferrato (Alessandria), mentre la moglie risulta dipendente di una società di Torino. Ii due figli della coppia frequentano istituti scolastici di Vigevano (Pavia). Durante un sopralluogo presso l'abitazione di Celle Ligure, l'uomo ha risposto al citofono direttamente dal proprio cellulare mentre si trovava appunto in Piemonte. In un altro caso una persona, che aveva acquistato casa a Finale ligure e vi aveva trasferito la residenza, in verità abitava in altra regione e aveva affittato la casa di Finale 'al nero'. Tutti i benefici fiscali ottenuti grazie al fatto di aver dichiarato di avere la residenza solo formale sono stati revocati. (ANSA).