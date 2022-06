Frontale tra auto sull'Aurelia nell'Imperiese, chiuso tratto

(ANSA) - IMPERIA, 30 GIU - A causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture e che ha provocato tre feriti (due gravi), la strada statale del Colle di Nava, nell'Imperiese, è provvisoriamente chiusa al traffico nel comune di Cesio (Imperia). La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla provinciale 95. Lo comunica Anas.

Il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione dell'evento, per la regolazione della viabilità e per riaprire al transito la statale il prima possibile. (ANSA).