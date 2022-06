E' da applausi il ritorno di Notre Dame de Paris

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Pubblico delle grandi occasioni ieri sera al Carlo Felice per il ritorno di "Notre Dame de Paris" il fortunato musical di Riccardo Cocciante che festeggia i suoi primi 20 anni di successo.

La tournée celebrativa che sta richiamando in tutte le città folle da record, vede sul palcoscenico il cast storico guidato da due interpreti di prestigio: Giò Di Tonno, l'appassionato e ispirato Quasimodo e Lola Ponce, bellissima e bravissima Esmeralda.

Il successo di "Notre Dame de Paris" si spiega con la capacità mostrata a suo tempo da Cocciante e dai suoi collaboratori, nel costruire uno spettacolo perfetto sul piano visivo e musicale.

La storia, naturalmente, è vincente. L'appassionato sentimento amoroso del gobbo creato dalla fantasia di Victor Hugo si presta magnificamente a una trasposizione musicale così come è stato per l'altro gobbo nato dalla penna dello scrittore francese, Rigoletto. E poi Cocciante ha creato una partitura di indubbia bellezza aderendo alla drammaturgia e alternando abilmente lirismo e aggressività lirica. Ineccepibile poi l'aspetto visivo con acrobati, ballerini ad animare la austera e imponente scena di Christian Ratz. Ieri sera il pubblico del Carlo Felice ha applaudito a scena aperta e alla fine, in piedi tributato una autentica ovazione a tutto il cast dimostratosi ancora una volta eccellente e perfettamente affiatato. (ANSA).