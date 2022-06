Incidenti, coda ai traghetti e cantieri, caos traffico a Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Caos traffico a Genova per le lunghe code di auto in attesa di imbarcarsi sui traghetti ma anche per un incidente in A7 e i cantieri per il nuovo supermercato Esselunga. Sul posto è presente una pattuglia dei vigili urbani e della polizia stradale. I disagi andranno avanti anche per la serata, secondo le previsioni della centrale operativa. Al casello autostradale di Genova Ovest nel primo pomeriggio sono stati segnalati due chilometri di coda sono segnalati in uscita per raggiungere il porto. I rallentamenti iniziano dal casello fino a via Albertazzi. A complicare la situazione anche un incidente al varco autostradale tra Genova Sampierdarena e il bivio A7/A10 in direzione Milano che ha visto coinvolte una macchina e una moto. (ANSA).