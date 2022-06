Genoa, è fatta per capocannoniere della B Coda

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Sarà Massimo Coda, capocannoniere della serie B nelle ultime due stagioni con il Lecce, il nuovo attaccante del Genoa. L'accordo con il giocatore e con il club salentino è stato trovato ieri in tarda serata e si attende ora solo l'ufficialità dell'operazione. Il giocatore, che ha 33 anni, firmerà un triennale a quasi un milione di euro a stagione e sarà dunque a disposizione del tecnico Blessin probabilmente già dalla prossima settimana.

Coda è il terzo colpo della campagna acquisti estiva dopo il centrocampista austriaco Ilsanker ed il portiere spagnolo Martinez per un Genoa che punta a risalire subito in serie A dopo la drammatica retrocessione del mese scorso. (ANSA).