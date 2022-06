Stazioni Marittime Genova, previsti più crocieristi e traghetti

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - L'assemblea degli azionisti di Stazioni Marittime spa ha approvato il bilancio 2021, condizionato ancora dalla pandemia di Covid-19, con un utile netto di 1.229.785 euro. Il fatturato si è attestato a 19,.8 mln di euro.

Guardando ai dati totali crociere e traghetti, nel 2021 si sono registrati 2.094.701 passeggeri contro i 1.325.426 del 2020 (+58,04%). I passeggeri crociera sono passati da 131.121 nel 2020 a 416.386 nel 2021 (+217,56%).

Anche il numero dei passeggeri dei traghetti ha chiuso con un incremento, passando da 1.194.305 nel 2020 a 1.678.315 nel 2021 (+40,53%).

Durante l'assemblea è stato nominato il cda che ha ricevuto indicazione circa la nomina di Edoardo Monzani, attuale ad, al ruolo di presidente della società. Questo il nuovo consiglio di amministrazione: Matteo Catani, Giacomo Costa, Pietro Di Maio, Simone Gardella, Massimo Mura, Pietro Pellerano, Alberto Pozzo, Franco Ronzi, Lorenza Rosso, Lucia Tringali. Durante l'assemblea sono state formulate anche le previsioni di traffico per il 2022: "in ragione degli eventi bellici in corso - si legge nella nota -, della pandemia ancora diffusa e del generale clima di incertezza aggravato da un deciso rincaro dei prezzi di beni e forniture di prima necessità, risulta ancora difficile fare previsioni che non siano meramente indicative. L'auspicio - si sottolinea - è che il diffuso e corrente allentamento delle misure dei governi permettano comunque un ritorno alla mobilità delle persone e quindi a una decisa ripresa dei flussi turistici, con incremento del traffico traghetti intorno al 15% e un movimento di 900 mila crocieristi". (ANSA).