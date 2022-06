Camion sfonda guard rail e precipita per sei metri

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Grave incidente nel tardo pomeriggio in via Mercati generali nel quartiere Bolzaneto di Genova. Un camion frigorifero ha sfondato il guard rail, per cause ancora da chiarire, precipitando lungo il torrente Secca dopo un volo di circa sei metri. Sul posto è intervenuta la polizia locale con le pattuglie per mettere in sicurezza la carreggiata e la sezione infortunistica per i rilievi, il 118 e i vigili del fuoco. L'autista del mezzo, soccorso dall'automedica, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova ma non è in pericolo di vita. (ANSA).