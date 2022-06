Ad Alassio una task force contro i borseggiatori trasfertisti

(ANSA) - ALASSIO, 27 GIU - Polizia di Stato, ferroviaria e locale insieme in una task force contro i borseggiatori "mordi e fuggi" ad Alassio. Gli agenti hanno presidiato la stazione per individuare i ladri che approfittano della confusione per sfilare portafogli e cellulari dalle borse dei turisti. Sempre ad Alassio, a partire da oggi è partito l'uso del Taser, dispositivo già dato ai poliziotti delle volanti della Questura di Savona.

Durante il fine settimana sono aumentati anche i controlli in strada a Savona, Alassio, Albenga e comuni limitrofi con l'ausilio dei reparti prevenzione crimine di Genova e Torino.

Sono state controllate 1.094 persone e 283 veicoli. Tre persone sono state segnalate per ubriachezza molesta, una ad Alassio e due a Savona, e altre due persone sono state denunciate. (ANSA).