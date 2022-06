Detenuto trovato con cellulare nelle mutande

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Ha tentato di portare droga al convivente detenuto nel carcere di Marassi a Genova, ma è stata scoperta durante i controlli disposti dalla polizia penitenziaria e l'uomo, da pochi giorni nel penitenziario della Valbisagno in arrivo da Spezia, è stato scoperto con un telefono cellulare in cella, nascosto nelle mutande. A dare la notizia è Michele Lorenzo, del Sappe. "Non è certamente un caso: il sequestro della sostanza è frutto di un'attenta opera di controllo e prevenzione posto in atto dal nuovo comandante di Marassi che si è avvalso dell'esperienza del personale. Sarà ora compito del comandante e del suo vice stabilire se si è trattato di un episodio sporadico o se, invece, vi fosse l'intento di allestire un vero e proprio piano di spaccio interno" (ANSA).