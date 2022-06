Covid: oltre 1100 nuovi casi e più ospedalizzazioni

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Continua a crescere il numero dei positivi al covid in Liguria e sfiora quota 14 mila: sono 13880, 305 in più rispetto a ieri. I nuovi contagiati sono 1103 a fronte di 5066 tamponi (969 molecolari e 4097 test antigenici).

Il tasso di positività è del 21,7% (a livello nazionale è 24,3%), in linea con quello di ieri che era 21,4%. Aumentano gli ospedalizzati, sono 170, sette in più, e raddoppiano i malati in terapia intensiva che passano da due a quattro. I nuovi positivi sono 507 nell'area di Genova, 238 nello Spezzino, 123 nel Tigullio, 120 nel Savonese, 112 nell'Imperiese e 3 non sono residenti in Liguria. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 798. Non ci sono stati decessi. Il numero dei morti da inizio pandemia è 5349. In isolamento domiciliare ci sono 10894 persone, 124 inpiù. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate appena 19 dosi di vaccino. (ANSA).